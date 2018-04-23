Киммих: «Бавария» не смотрит нарезки с Роналду, мы анализируем «Реал» целиком"

”Мы не смотрим нарезки с Криштиану, анализируем «Реал» целиком. Мы можем нейтрализовать Криштиану только командной игрой. Он машина по забиванию голов, но мы попытаемся прервать его победную серию.

Судя по голам, в Лиге чемпионов Роналду лучше Месси. Они совершенно разные игроки, Месси дриблер, а Роналду — игрок завершающей стадии. Я не могу сказать, что кто-то из них лучше", — цитирует Киммиха AS.