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Киммих: «Бавария» не смотрит нарезки с Роналду, мы анализируем «Реал» целиком"
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Киммих: «Бавария» не смотрит нарезки с Роналду, мы анализируем «Реал» целиком" 

SPORT24.ru 42 минуты назад
Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих заверил, что команде не готовится играть персонально против Криштиану Роналду в противостоянии с ”Реалом” в полуфинале Лиги чемпионов.
”Мы не смотрим нарезки с Криштиану, анализируем «Реал» целиком. Мы можем нейтрализовать Криштиану только командной игрой. Он машина по забиванию голов, но мы попытаемся прервать его победную серию.
Судя по голам, в Лиге чемпионов Роналду лучше Месси. Они совершенно разные игроки, Месси дриблер, а Роналду — игрок завершающей стадии. Я не могу сказать, что кто-то из них лучше", — цитирует Киммиха AS.
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