Девушки, которых согрели Дзюба, Муса и «Динамо» 

Двадцать седьмой тур чемпионата России оказался невероятно холодным для середины апреля. В Казани на битве «Рубина» и «Ростова» было пять градусов, в Москве битва ЦСКА и «Краснодара» в Москве проходила всего лишь в три градуса тепла. Sport24 собрал для вас десяток согревающих фотографий, которые сделали футбольные выходные чуточку прекраснее. Наслаждайтесь!
В Казани
Они следили за шахматными ходами Бердыева и Карпина.
В Хабаровске
Когда разницу в семь часов помогает не заметить только «Динамо».
В Туле
Их привел в экстаз Артем Дзюба.
В Санкт-Петербурге
За «Амкар» болеют целыми семьями даже в Петербурге.
В Москве
Возможно, самые яркие из 19 774 зрителей на «ВЭБ-Арене»: