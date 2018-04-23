Ещё
Девушки, которых согрели Дзюба, Муса и «Динамо»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Девушки, которых согрели Дзюба, Муса и «Динамо» 

SPORT24.ru 40 минут назад
Фото: SPORT24.ru
Двадцать седьмой тур чемпионата России оказался невероятно холодным для середины апреля. В Казани на битве «Рубина» и «Ростова» было пять градусов, в Москве битва ЦСКА и «Краснодара» в Москве проходила всего лишь в три градуса тепла. Sport24 собрал для вас десяток согревающих фотографий, которые сделали футбольные выходные чуточку прекраснее. Наслаждайтесь!
В Казани
Они следили за шахматными ходами Бердыева и Карпина.
В Хабаровске
Когда разницу в семь часов помогает не заметить только «Динамо».
В Туле
Их привел в экстаз Артем Дзюба.
В Санкт-Петербурге
За «Амкар» болеют целыми семьями даже в Петербурге.
В Москве
Возможно, самые яркие из 19 774 зрителей на «ВЭБ-Арене»:
SPORT24.ru: последние новости
Червиченко: «Большая вероятность, что ФК «Спартак» даже в тройку может не попасть» Хююпия: "С приходом ван Дейка у "Ливерпуля" исчезли индивидуальные ошибки сзади" Ледяхов: «Игроки «Ахмата» горели этим результатом и не отдали бы победу «Спартаку»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кафельников о футболистах «Спартака: 11 дегенератов47
Сын миллиардера стал худшим хоккеистом66
Как подросток убил российскую чемпионку119
Скончалась Нино Хурцидзе7
Липницкая удивила откровенным фото1
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение