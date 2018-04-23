Девушки, которых согрели Дзюба, Муса и «Динамо»

Двадцать седьмой тур чемпионата России оказался невероятно холодным для середины апреля. В Казани на битве «Рубина» и «Ростова» было пять градусов, в Москве битва ЦСКА и «Краснодара» в Москве проходила всего лишь в три градуса тепла. Sport24 собрал для вас десяток согревающих фотографий, которые сделали футбольные выходные чуточку прекраснее. Наслаждайтесь!

В Казани

Они следили за шахматными ходами Бердыева и Карпина.

В Хабаровске

Когда разницу в семь часов помогает не заметить только «Динамо».

В Туле

В Санкт-Петербурге

За «Амкар» болеют целыми семьями даже в Петербурге.

В Москве

Возможно, самые яркие из 19 774 зрителей на «ВЭБ-Арене»: