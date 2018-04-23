Всемирная серия бокса: Индия победила Россию и Китай

21 и 22 апреля в Рохтаке прошли матчи 12-й недели 8-го сезона Всемирной серии бокса (WSB) в группе «С». vRINGe предлагает вашему вниманию результаты состоявшихся поединков.

ГРУППА «С»

Рохтак, Индия Индийские тигры — 3:2 — Патриот (Россия)

(52 кг) Кавиндер Сингх — 3:0 — Расул Салиев

(60 кг) Шива Тхапа — 2:1 — Шамиль Аскеров

(69 кг) Дуриодхан Сингх — 0:3 — Шахабас Махмудов

Рохтак, Индия Индийские тигры — 4:1 — Китайские драконы

(49 кг) Шиам Кумар — 1:2 — Ву Чонглин

(56 кг) Эташ Хан — 2:1 — Сю Босянь

(64 кг) Рохит Токас — WO (неявка) — Ки Шеньдзе

(75 кг) Мандим Джангра — 3:0 — Хаэрхень Вулепаэр

(91 кг) Санджит Санджит — WO (неявка) –:— ( Положение команд 1. Волки из Астаны: 15 очков (6 матчей) 2. Патриот (Россия): 13 очков (6 матчей) 3. Индийские тигры: 7 очков (5 матчей) 4. Китайские драконы: -5 очков (5 матчей)

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