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Александр Мостовой: «Сегодня проиграла команда. Обвинять кого-то одного в „Спартаке“ неправильно»
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Александр Мостовой: «Сегодня проиграла команда. Обвинять кого-то одного в „Спартаке“ неправильно» 

Спорт-Экспресс 34 минуты назад
Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой в интервью «СЭ» отметил, что нужно отдать должное «Ахмату» за игру в матче 27-го тура чемпионата России (1:3). Мостовой также добавил, что неправильно кого-то одного обвинять в поражении от грозненцев.
— В футбольных качествах Промеса тоже мало кто сомневается. Но где он был сегодня? Вам не кажется, что голландец редко вытаскивает сложные матчи «Спартака»?
— Ну мы опять скатываемся на персоналии. Зачем называть фамилии? Сегодня проиграла команда. Обвинять кого-то одного неправильно. И в то же время нужно отдать должное «Ахмату». Молодцы.
— Каррера сказал, что это тренерское поражение.
— Правильно сделал. Так должен говорить любой тренер.
— Каррера себя не исчерпал?
— Футбол удивительная штука. Карреру два года назад вообще никто не знал. Исчерпал ли он себя? Поверьте мне, Каррера не обидится, даже если ему придется уехать из «Спартака»?
— Почему?
— Он сделал то, что многим не удавалось осуществить 16 лет. Он сделал себе имя, заработал хорошие деньги. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Полностью интервью Мостового — скоро на «СЭ»
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