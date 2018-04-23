Александр Мостовой: «Сегодня проиграла команда. Обвинять кого-то одного в „Спартаке“ неправильно»

Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой в интервью «СЭ» отметил, что нужно отдать должное «Ахмату» за игру в матче 27-го тура чемпионата России (1:3). Мостовой также добавил, что неправильно кого-то одного обвинять в поражении от грозненцев.

— В футбольных качествах Промеса тоже мало кто сомневается. Но где он был сегодня? Вам не кажется, что голландец редко вытаскивает сложные матчи «Спартака»?

— Ну мы опять скатываемся на персоналии. Зачем называть фамилии? Сегодня проиграла команда. Обвинять кого-то одного неправильно. И в то же время нужно отдать должное «Ахмату». Молодцы.

— Каррера сказал, что это тренерское поражение.

— Правильно сделал. Так должен говорить любой тренер.

— Каррера себя не исчерпал?

— Футбол удивительная штука. Карреру два года назад вообще никто не знал. Исчерпал ли он себя? Поверьте мне, Каррера не обидится, даже если ему придется уехать из «Спартака»?

— Почему?

— Он сделал то, что многим не удавалось осуществить 16 лет. Он сделал себе имя, заработал хорошие деньги. ( Виталий АЙРАПЕТОВ

Полностью интервью Мостового — скоро на «СЭ»