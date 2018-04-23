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Швец: «Ахмат» выиграл у «Спартака» за счет большого желания»
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Швец: «Ахмат» выиграл у «Спартака» за счет большого желания» 

SPORT24.ru 34 минуты назад
Полузащитник «Ахмата» Антон Швец прокомментировал победу над «Спартаком» (3:1) в матче 27-го тура РФПЛ.
«Выиграли за счет большого желания. Мы сейчас не в легком положении. Все были злые, очень настроены. Мы вышли, не смотрели на соперника, отработали. Все молодцы, очень довольны победой.
«Спартак» — сильный соперник, поэтому мы играли вторым номером. У них хорошие мастера. Нашей задачей было хорошо обороняться и использовать появляющиеся моменты.
Что касается Бериши, то он молодец, поздравляю его. Сегодня он показал, что является сильным игроком», — сказал Швец в эфире «Матч ТВ».
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