Швец: «Ахмат» выиграл у «Спартака» за счет большого желания»

«Выиграли за счет большого желания. Мы сейчас не в легком положении. Все были злые, очень настроены. Мы вышли, не смотрели на соперника, отработали. Все молодцы, очень довольны победой.

«Спартак» — сильный соперник, поэтому мы играли вторым номером. У них хорошие мастера. Нашей задачей было хорошо обороняться и использовать появляющиеся моменты.

Что касается Бериши, то он молодец, поздравляю его. Сегодня он показал, что является сильным игроком», — сказал Швец в эфире «Матч ТВ».