Каррера может возглавить туринский «Ювентус»

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера может покинуть «красно-белых» после окончания текущего сезона. В услугах итальянского специалиста заинтересовался туринский «Ювентус», за который наставник выступал во время своей игровой карьеры, сообщает Calciomercato.

По информации издания, боссы «Старой Синьоры» намерены уволить действующего наставника команды Массимилияно Аллегри и сейчас активно ищут кандидата ему на замену.

В кандидатуре Карреры руководство «Ювентса» привлекает тот факт, что специалист долгое время выступал за клуб, а потом работал там ассистентом главного тренера Антонио Конте и сохранил хорошие отношения с администрацией команды.

Ранее сообщалось, что руководство «Спартака» может уволить Карреру, если клуб не попадёт в тройку призёров по итогам текущего сезона РФПЛ.