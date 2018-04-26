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Каррера может возглавить туринский «Ювентус»
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Каррера может возглавить туринский «Ювентус» 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: SPORT24.ru
Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера может покинуть «красно-белых» после окончания текущего сезона. В услугах итальянского специалиста заинтересовался туринский «Ювентус», за который наставник выступал во время своей игровой карьеры, сообщает Calciomercato.
По информации издания, боссы «Старой Синьоры» намерены уволить действующего наставника команды Массимилияно Аллегри и сейчас активно ищут кандидата ему на замену.
В кандидатуре Карреры руководство «Ювентса» привлекает тот факт, что специалист долгое время выступал за клуб, а потом работал там ассистентом главного тренера Антонио Конте и сохранил хорошие отношения с администрацией команды.
Ранее сообщалось, что руководство «Спартака» может уволить Карреру, если клуб не попадёт в тройку призёров по итогам текущего сезона РФПЛ.
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