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Каррера может возглавить «Ювентус» после ухода Аллегри
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Каррера может возглавить «Ювентус» после ухода Аллегри 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера может возглавить туринский «Ювентус», если клуб покинет нынешний наставник итальянской команды Массимилиано Аллегри, сообщает "Советский спорт".
По информации журналиста Фабио Равеццани, руководство действующего чемпиона Италии рассматривает кандидатуру Карреры. Отмечается, что главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте заинтересован в возвращении в «Ювентус», однако представители туринцев не хотят работать с 48-летним специалистом.
Каррера занимал должность помощника Конте с 2009 по 2014 год, а затем ушел работал с ним в сборной Италии.
Ранее Каррера взял на себя вину за поражение команды от грозненского «Ахмата» в матче 27-го тура чемпионата России по футболу.
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