Сравнение Карреры и Манчини как кандидатов на пост тренера «Ювентуса»

Итальянские СМИ назвали Массимо Карреру и Роберто Манчини кандидатами на замену Массимилиано Аллегри в «Ювентусе». Попробуем разобраться, кто больше подошёл бы сильнейшему клубу Италии. А вы как думаете?

Количество трофеев

Роберто Манчини

Если измерять класс тренера количеством завоёванных им трофеев, то здесь 53-летний Манчини выигрывает у 54-летнего Карреры с разгромным счётом. Манчини за свою тренерскую карьеру завоевал 13 трофеев, включая три чемпионских титула в Серии А, тогда как Каррера выигрывал только золото РФПЛ и Суперкубок России. Но наставник «Спартак» и работает главным тренером всего-то второй сезон, а до этого был ассистентом Антонио Конте в «Ювентусе» и сборной Италии. Манчини выигрывал трофеи со всеми командами, которые возглавлял. За исключением пока что «Зенита».

Эффективность работы на одном уровне

Массимо Каррера

Единственный чемпионат, в котором Каррера и Манчини соперничали как главные тренеры — российский. Конкурируют они в общем-то на равных, так как оба итальянца возглавляют команды, изначально претендовавшие на золото. У Массимо 56 матчей в РФПЛ, в которых «Спартак» набрал 116 очков. В среднем — 2,07 балла за игру. У Роберто 27 матчей, 49 очков. В среднем — 1,81 балла за игру. Таким образом эффективность работы на одном уровне у Карреры выше. В Кубке России Массимо тоже дольше задержался. Ещё «Спартак» и «Зенит» сыграли в плей-офф Лиги Европы нынешнего сезона. Похвастаться нечем обоим.

Тренерский опыт

Роберто Манчини

Чтобы заработать возможность тренировать топ-клуб, специалист, как правило, должен набить шишек и приобрести богатый опыт управления командой. Не каждому везёт как Зидану. В этом смысле преимущество на стороне Манчини. Он работает в качестве главного уже 17 лет, прошёл с «Интером» и «Манчестер Сити» через большие победы и оглушительные провалы. Каррера возглавил «Спартак» в силу удачного стечения обстоятельств и только в этом сезоне по-настоящему проверяется на прочность тяжёлыми периодами. При слове «Тосно» ему, должно быть, становится нехорошо.

Чёрно-белая кровь

Массимо Каррера

При прочих равных свои люди всегда ценятся выше чужаков. Каррера выступал за «Ювентус» в течение пяти сезонов, потом вернулся в туринскую команду в качестве помощника Конте. С защитником Каррерой в составе «Старая синьора» выигрывала Серию А и еврокубки. «Моё сердце в цветах „Ювентуса“. Я его болельщик», — признаётся сегодняшний спартаковец. Манчини был бы своим для поклонников «Сампдории», «Лацио», «Интера», но никак не в «Ювентусе». Роберто принимал бы неудачи «Старой синьоры» не так близко к сердцу.

Стиль

Роберто Манчини

«Ювентус» — это не «Барселона» и не «Манчестер Сити». Сверхатакующий, кружевной футбол не сочетается с философией туринского клуба. Пусть развалилась великолепная тройка защитников Барцальи — Бонуччи — Кьеллини, пусть вешает перчатки на гвоздь Джанлуиджи Буффон , это вряд ли заставит «Ювентус» изменить стиль. Оборона будет поставлена во главу угла. Карреру как раз брали в «Спартак», чтобы итальянец наладил игру в защите. Но получилось у Массимо не здорово. В обороне по-прежнему гуляет ветер, зато атака красно-белых — самая результативная в РФПЛ. «Зенит» Манчини пропустил в полтора раза меньше. Для Роберто важнее всего порядок в защите, тогда как в атаке он скорее надеется на индивидуальное мастерство форвардов. Парадокс! Ведь Каррера — бывший защитник, а Манчини — нападающий.

Зарплата

Массимо Каррера

По неофициальной информации, Манчини зарабатывает в «Зените» приблизительно столько же, сколько Аллегри в «Ювентусе». Трудно по собственной инициативе разорвать столь выгодный долгосрочный контракт. Разве что сборная Италии или «Старая синьора» поспособствуют. Каррера получает в «Спартаке» значительно меньше, да и его соглашение с москвичами истекает летом 2019-го. «Ювентус», конечно, не бедный клуб. Однако если в Турине придут к выводу, что за разные деньги можно иметь одинаковый результат, то какой смысл переплачивать?