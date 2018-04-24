Уфимская «Агидель» впервые стала чемпионом России по женскому хоккею

Уфимская женская команда «Агидель» 24 апреля в Дмитрове провела третий матч финальной серии Кубка ЖХЛ против подмосковного «Торнадо». Он оказался решающим.

В финале плей-офф Женской хоккейной лиги игры длятся до трёх побед одной из команд. Первые две встречи между двумя сильнейшими клубами ЖХЛ прошли в Уфе и закончились в пользу «Агидели» — 2:0 и 3:2. После чего серия переехала в Димитров. Здесь по регламенту могли пройти два очередных поединка, но уфимкам для общей победы хватило и одного.

Уже в первом периоде «агиделевки» взяли игру в свои руки. На 11-й минуте Александра Вафина сделала точную передачу вдоль ворот, и ее броском в пустой угол «замкнула» Ольга Сосина . А за секунду до сирены на перерыв в большинстве уже отличилась сама Вафина, добив отскочившую от вратаря соперников шайбу.

Во втором периоде уфимки продолжали наращивать преимущество. В начале двадцатиминутки очередной розыгрыш «лишнего» закончился красивым индивидуальным рейдом за ворота и точным броском Ольги Сосиной. А в середине игры удачно открылась перед воротами и использовала шанс на точный бросок Алёна Зубкова.

В третьем периоде опасных моментов было меньше, единственная шайба была заброшена за 14 секунд до финальной сирены лучшим бомбардиром регулярного сезона Анной Шохиной из «Торнадо». Всю финальную серию очень уверенно отыграла вратарь уфимок Анна Пругова , признанная в итоге лучшим вратарём чемпионата.

Уфимская женская команда «Агидель» была создана в 2010-м году. Уже в следующем сезоне «агиделевки» заняли третье место в чемпионате страны, и затем еще три года подряд повторяли это достижение. После чего уфимки дважды становились серебряными призёрами ЖХЛ. И, наконец, в этом сезоне «Агидель» впервые завоевала российское «золото».

С января 2016 года старшим тренером уфимок является известный воспитанник «Салавата Юлаева» Денис Афиногенов