Капитан и защитник "Спартака" Денис Глушаков с Дмитрием Комбаровым вышли из подтрибунного помещения намного позже, чем стадион покинул клубный автобус — спустя более двух часов после окончания матча 27-го тура РФПЛ с «Ахматом» (1:3).
В разговоре с болельщиками игроки не стали сообщать о причине такой задержки, но раздали автографы всем желающим, после чего сели в один автомобиль и уехали с «Открытие Арены». (Вячеслав КОРОТКИН)
Последними стадион покинули Глушаков и Комбаров pic.twitter.com/kTLJMNBW7T
— СЭ Спартак (@spartak_se) 23 апреля 2018 г.
Спартак М — Ахмат