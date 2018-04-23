Александр Семак: чемпионство «Агидели» пойдет на пользу развитию женского хоккея в РФ

В понедельник «Агидель» впервые стала чемпионом России, обыграв в финальной серии плей-офф Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) восьмикратных чемпионов страны «Торнадо» из Дмитрова.

"Для клуба победа очень важна, — сказал Семак. — Большое спасибо «Салавату Юлаеву», они предоставили нам самые лучшие условия в стране, все возможности, чтобы завоевать этот кубок, это клубная победа. Давно никакая башкирская команда не выигрывала чемпионат России по олимпийским игровым видам спорта. Эта победа играет очень большую роль для республики и пойдет на пользу женскому хоккею в России, интерес к нему повысится, потому что, когда выигрывает одна команда, это неинтересно".