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Александр Семак: чемпионство «Агидели» пойдет на пользу развитию женского хоккея в РФ
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Александр Семак: чемпионство «Агидели» пойдет на пользу развитию женского хоккея в РФ 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
ДМИТРОВ /Московская область/, 23 апреля. /Корр. ТАСС Артем Крук/. Победа уфимской «Агидели» в чемпионате России положительно повлияет на развитие женского хоккея в стране. Такое мнение ТАСС высказал спортивный директор клуба Александр Семак.
В понедельник «Агидель» впервые стала чемпионом России, обыграв в финальной серии плей-офф Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) восьмикратных чемпионов страны «Торнадо» из Дмитрова.
"Для клуба победа очень важна, — сказал Семак. — Большое спасибо «Салавату Юлаеву», они предоставили нам самые лучшие условия в стране, все возможности, чтобы завоевать этот кубок, это клубная победа. Давно никакая башкирская команда не выигрывала чемпионат России по олимпийским игровым видам спорта. Эта победа играет очень большую роль для республики и пойдет на пользу женскому хоккею в России, интерес к нему повысится, потому что, когда выигрывает одна команда, это неинтересно".
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