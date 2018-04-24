Даудов: у «Ахмата» есть команда, способная демонстрировать зрелищный футбол 

Президент «Ахмата» Магомед Даудов прокомментировал победу над «Спартаком» (3:1) в матче 27-го тура РФПЛ.
«Нашим ребятам удалось сохранить тот боевой настрой, позволивший показать достойный футбол несколькими днями ранее с «Локомотивом». Они были такими же целеустремлёнными, уверенными в себе. Два матча на выезде с лидерами чемпионата, помимо набранных очков, показали: у нас есть команда, способная добиваться результатов и демонстрировать зрелищный, бескомпромиссный футбол.
Именно такая игра в исполнении коллектива нравится нашим болельщикам. Да, случаются поражении, бывает, отворачивается удача. Но когда «горят глаза» и никто не отбывает номер — это самое главное для болельщиков.
Все были молодцы! Как обычно, на высоте был Евгений Городов, придавший ребятам уверенности своей игрой. Хочу отдельно поблагодарить тренерский штаб во главе с Игорем Ледяховым. Настроить футболистов, выбрать тактику — от правильности этих решений зависит очень многое. Ещё раз всех с победой!» — написал Даудов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».