Даудов: у «Ахмата» есть команда, способная демонстрировать зрелищный футбол

«Нашим ребятам удалось сохранить тот боевой настрой, позволивший показать достойный футбол несколькими днями ранее с «Локомотивом». Они были такими же целеустремлёнными, уверенными в себе. Два матча на выезде с лидерами чемпионата, помимо набранных очков, показали: у нас есть команда, способная добиваться результатов и демонстрировать зрелищный, бескомпромиссный футбол.

Именно такая игра в исполнении коллектива нравится нашим болельщикам. Да, случаются поражении, бывает, отворачивается удача. Но когда «горят глаза» и никто не отбывает номер — это самое главное для болельщиков.