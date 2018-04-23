«Дженоа» на своём поле разобралась с «Вероной»

В рамках 34-го тура итальянской Серии А «Дженоа» в родных стенах взяла верх над «Вероной».

"Дженоа": Перин, Бираски, Россеттини, Зуканович, Лазович, Хильемарк, Лаксальт, Бертолаччи, Кофи (Бесса, 65), Юри Медейруш (Пандев, 81), Лападула (Росси, 86).

"Верона": Николас, Вукович, Караччоло, Супреан (Верде, 58), Фарес, Ромуло, Беарзотти (Ли Сын У, 79), Валоти, Данци, Ридер Матос (Петкович, 63), Черчи.