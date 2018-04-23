Ещё
«Дженоа» на своём поле разобралась с «Вероной»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Дженоа» на своём поле разобралась с «Вероной» 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
В рамках 34-го тура итальянской Серии А «Дженоа» в родных стенах взяла верх над «Вероной».
"Дженоа" — «Верона» — 3:1  Голы: Юри Медейруш, 6 — 1:0, Ромуло, 64 (пенальти) — 1:1, Бесса, 78 — 2:1, Пандев, 90 — 3:1.
"Дженоа": Перин, Бираски, Россеттини, Зуканович, Лазович, Хильемарк, Лаксальт, Бертолаччи, Кофи (Бесса, 65), Юри Медейруш (Пандев, 81), Лападула (Росси, 86).
"Верона": Николас, Вукович, Караччоло, Супреан (Верде, 58), Фарес, Ромуло, Беарзотти (Ли Сын У, 79), Валоти, Данци, Ридер Матос (Петкович, 63), Черчи.
Soccer News: последние новости
"Порту" вернул лидерство в чемпионате Португалии, уничтожив "Виторию Сетубал" Акинфеев установил рекорд чемпионатов России Дани Алвес: "Не могу гарантировать, что не вернусь в "Барселону"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кафельников о футболистах «Спартака: 11 дегенератов64
Сын миллиардера стал худшим хоккеистом75
Названо условие отставки Карреры
Как подросток убил российскую чемпионку119
Скончалась Нино Хурцидзе7
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение