«Верона» проиграла «Дженоа» и осложнила борьбу за выживание

В матче 34-го тура чемпионата Италии «Дженоа» на своем поле обыграл «Верону» — 3:1. «Верона» осталась на предпоследнем месте, оставая от спасительной 17-й строчки на шесть очков за четыре тура до конца.

Чемпионат Италии

Серия A 34-й тур "Дженоа" — «Верона» — 3:1 (1:0)

Голы: Медейруш, 6 (1:0). Ромулу, 64 — с пенальти (1:1). Бесса, 78 (2:1). Пандев, 90+3 (3:1).

Предупреждения: Кофи, 13. Данци, 29. Валоти, 33. Черчи, 57. Хильемарк, 64.

Судья: Гавиллуччи (Италия).