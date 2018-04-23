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«Верона» проиграла «Дженоа» и осложнила борьбу за выживание
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«Верона» проиграла «Дженоа» и осложнила борьбу за выживание 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
В матче 34-го тура чемпионата Италии «Дженоа» на своем поле обыграл «Верону» — 3:1. «Верона» осталась на предпоследнем месте, оставая от спасительной 17-й строчки на шесть очков за четыре тура до конца.
Чемпионат Италии
Серия A  34-й тур  "Дженоа" — «Верона» — 3:1 (1:0)
Голы: Медейруш, 6 (1:0). Ромулу, 64 — с пенальти (1:1). Бесса, 78 (2:1). Пандев, 90+3 (3:1).
Предупреждения: Кофи, 13. Данци, 29. Валоти, 33. Черчи, 57. Хильемарк, 64.
Судья: Гавиллуччи (Италия).
23 апреля. Генуя. Стадион "Луиджи Феррарис".
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