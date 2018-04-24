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Больной ребёнок побывал маскотом «Эвертона» с помощью робота
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Больной ребёнок побывал маскотом «Эвертона» с помощью робота 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Перед матчем 35-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» капитан «Эвертона» Фил Джагелка вышел на поле с роботом в руках.
Маскота контролировал 14-летний фанат «Эвертона» Джек Маклинден, который находился в тот момент дома. Он прикован к инвалидной коляске, а также не может говорить и зависит от кислорода 24 часа в сутки.
«Эвертон» обыграл «Ньюкасл» с минимальным счётом — 1:0. Единственный гол в начале второго тайма встречи забил нападающий Тео Уолкотт.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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