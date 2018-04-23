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«Ньюкасл» уступил «Эвертону», прервав беспроигрышную серию из четырёх матчей
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«Ньюкасл» уступил «Эвертону», прервав беспроигрышную серию из четырёх матчей 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
В матче 35-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» принимал на своём поле «Ньюкасл Юнайтед». Встреча состоялась на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
На 51-й минуте единственный гол встречи забил английский нападающий Тео Уолкотт. Таким образом, «Ньюкасл» прервал свою победную серию из четырёх игр в АПЛ.
«Эвертон» имеет в активе 45 очков и находится на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Ньюкасл Юнайтед» (41) располагается двумя строчками ниже, на десятой позиции.
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