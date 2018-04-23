«Ньюкасл» уступил «Эвертону», прервав беспроигрышную серию из четырёх матчей

В матче 35-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» принимал на своём поле «Ньюкасл Юнайтед». Встреча состоялась на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

На 51-й минуте единственный гол встречи забил английский нападающий Тео Уолкотт. Таким образом, «Ньюкасл» прервал свою победную серию из четырёх игр в АПЛ.

«Эвертон» имеет в активе 45 очков и находится на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Ньюкасл Юнайтед» (41) располагается двумя строчками ниже, на десятой позиции.