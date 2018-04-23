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«Эвертон» обыграл «Ньюкасл» благодаря голу Уолкотта
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«Эвертон» обыграл «Ньюкасл» благодаря голу Уолкотта 

Советский спорт 1 час назад
Единственный гол на 51-й минуте забил полузащитник «Эвертона» Тео Уолкотт.
Команда из Ливерпуля поднялась на восьмую строчку турнирной таблицы АПЛ, «Ньюкасл» идет на десятом месте.
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