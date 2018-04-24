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«Эвертон» с миниальным счетом одолел «Ньюкасл» в АПЛ
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«Эвертон» с миниальным счетом одолел «Ньюкасл» в АПЛ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
«Эвертон» оказался сильнее «Ньюкасла» в матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0, сообщает "Советский спорт".
Единственный гол на свой счет записал нападающий «ирисок» Тео Уолкотт. Форвард отличился на 51-й минуте встречи.
Эвертон" c в активе 45-ю очками в активе находится на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Ньюкасл Юнайтед» с 41-м баллом замыкает десятку сильнейших.
Ранее сообщалось, что Арсен Венгер отказывается помогать «Арсеналу» в поиске нового главного тренера.
Англия — Премьер-лига. 35-й тур "Эвертон" (Ливерпуль) — «Ньюкасл Юнайтед» (Ньюкасл-апон-Тайн) — 1:0 Гол: 1:0 — Уолкотт, 51
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