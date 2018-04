Видео: шикарный гол Пандева «Вероне»

Нападающий «Дженоа» Горан Пандев забил красивый гол в матче 34-го тура чемпионата Италии против «Вероны». Уже в добавленное ко второму тайму время 34-летний македонец совершил проход к штрафной соперника и эффектным «черпаком» перебросил мяч через бразильского вратаря Николаса, сделв счет 3:1.

Pandev just did that. 😲💙👌🏻 #KungFuPandev #GenoaVerona pic.twitter.com/ydCxDKI78V

— Everything Napoli (@NaplesAndNapoli) 23 апреля 2018 г.