Его проблемы

Андрей Аршавин был любимцем российских болельщиков и капитаном сборной России. Футболист прошел путь от лондонского «Арсенала» до казахского «Кайрата». Однако даже на задворках футбольного мира 36-летний нападающий продолжает забивать красивые мячи и выигрывать трофеи. Как российский форвард поднимает с колен казахстанский чемпионат — в материале «Ленты.ру»

В ноябре 2015 года главный тренер казахского «Кайрата» Александр Бородюк пригласил Аршавина в Алма-Ату. К тому времени карьера форварда в российском чемпионате постепенно угасала, и нападающий, к удивлению многих, принял приглашение.

Аршавин вернулся из лондонского «Арсенала» в Санкт-Петербург летом 2013-го. Первый матч в составе сине-бело-голубых стал для него провальным — «Зенит» уступил ЦСКА в Суперкубке со счетом 0:3. Однако поражение не стало поводом усадить Аршавина на скамейку запасных. При руководстве Лучано Спаллетти футболист регулярно появлялся в составе: в первой половине сезона-2013/14 форвард забил четыре мяча и отдал семь голевых передач.

Положение в санкт-петербургском клубе изменилось после тренерской рокировки. Пропустив из-за травмы первые матчи при назначении Андре Виллаша-Боаша , форвард оказался не у дел. Аршавин изредка выходил на замену и летом 2015-го покинул Северную столицу.

Дальше был короткий период выступления за «Кубань». На юге России у футболиста не сложилось. Аршавин получил травму, игра у него не клеилась, по слухам, клуб четыре месяца не выплачивал нападающему зарплату — и после девяти сыгранных за «Кубань» матчей он решил уйти из команды. В этот момент форварду позвонил Бородюк и предложил контракт с «Кайратом» — Аршавин вылетел в Алма-Ату.

После развала СССР футбол в Казахстане стал частью азиатской конфедерации, однако в 2002 году местная федерация решила перейти под знамена Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). С тех пор клубы страны получили право участвовать в Лиге чемпионов и Лиге УЕФА (позднее Лиге Европы), но уровень чемпионата был низок. Можно сказать, что первенство Казахстана по силе ближе ко второму российскому дивизиону — Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Бывший одноклубник Аршавина Александр Кержаков скептически отнесся к решению друга: «Уровень лиги, в которой он выступает (не в обиду всем тем, кто там выступает), значительно ниже РФПЛ, не говоря уже о ведущих европейских чемпионатах».

Однако отъезд Аршавина нельзя назвать карьерным тупиком — в Казахстане футболисту было что доказывать. К моменту его перехода в команду, «Кайрат» не видел чемпионского титула более десяти лет (с 2004 года). Алматинцы выигрывали Кубок в 2014-м, выигрывали бронзу национального первенства в 2005-м, 2013-м и том же 2014-м, однако заполучить золото никак не могли.

«Я интересовался мнением об обоих футболистах у президента «Зенита» Александра Дюкова , с которым мы хорошо знакомы. Он был очень позитивен и, например, сказал, что это самые классные футболисты, с которыми ему довелось работать за все его время во главе «Зенита»», — рассказывал о приобретениях Боранбаев.

Однако дебют Аршавину не удался — в первых четырех матчах за «Кайрат» футболист не забил ни одного мяча и не отдал ни одной передачи. Из России полетели первые стрелы критики: футболисту припомнили и рекламу чипсов, и брошенную с тремя детьми жену. «Человек был в хороших клубах, завоевывал титулы, а теперь приехал в страну с более низким уровнем футбола. Вряд ли, конечно, Андрей будет играть, как в лучшие годы», — отмечал тогда эксперт Евгений Ловчев

После неудачного старта тренер алматинцев Бородюк решил покинуть команду. Аршавина потянуло уйти за пригласившим его специалистом, однако тот уговорил форварда остаться, и нападающий заиграл. За семь матчей под руководством нового тренера — бывшего наставника сборной Грузии Кахабера Цхададзе , Аршавин забил четыре мяча и отдал три передачи.

По итогам первого года в Казахстане Аршавин вместе с «Кайратом» занял второе место в чемпионате, отстав от «Астаны» на два очка. В 28 матчах футболист забил восемь мячей и отдал девять передач. Казахстанская пресса признала российского форварда лучшим футболистом чемпионата, а гол в ворота «Тараза» — самым красивым в сезоне.

Несмотря на неплохую личную статистику Аршавина, у команды все еще не было трофея. В ноябре 2017-го в финале Кубка Казахстана «Кайрат» вновь встречался с давним обидчиком, «Астаной», и опять уступил — 0:1. Аршавин, получив серебряную медаль, разозлился: футболист снял с себя награду и выкинул ее на трибуны. Поймавший медаль болельщик впоследствии выручил за аршавинское серебро около четырех тысяч рублей.

Первый титул в составе «Кайрата» Аршавину удалось завоевать в марте 2017-го, спустя год после переезда. «Кайрат» завоевал Суперкубок, обыграв «Астану» со счетом 2:0, и вернул себе звание самой титулованной команды Казахстана. Начав сезон с победы, футболист продолжил успешную полосу в составе «Кайрата»: форвард забил девять мячей и отдал 11 передач. Аршавин с командой завоевал Кубок страны, однако вновь упустил лидерство в первенстве. На этот раз «Кайрату» до первого места не хватило одного единственного очка. Победителем чемпионата вновь стала «Астана».

В ноябре 2017-го соглашение Аршавина подошло к концу — и россиянин продлил его еще на один год. «Я рад, что „Кайрат“ предложил мне продлить контракт еще на один год. Мне комфортно здесь, в Алматы, надеюсь приносить пользу этому клубу и хочу оставаться до тех пор, пока буду полезен клубу и команде», — заявил тогда 36-летний Аршавин.

Новый сезон в Казахстане футболист начал не менее уверенно, чем предыдущие: после шести матчей чемпионата на его счету уже три гола, а «Кайрат» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Астаны» всего на два очка. В гонке бомбардиров Аршавин идет вторым, уступая только полузащитнику «Астаны» Бахтиеру Зайнутдинову, забившему четыре мяча.

В последнем матче чемпионата 22 апреля «Кайрат» встречался с «Кайсаром». Команда россиянина одержала крупную победу со счетом 4:1 во многом благодаря удачным действиям Аршавина. Форвард на 60-й минуте вывел клуб вперед, забив с острого угла, а на 76-й отдал результативную передачу, увеличив преимущество.

Владелец «Кайрата» восхищается футболистом и верит, что с россиянином посещаемость матчей команды увеличилась в разы: «На Аршавина ходит весь Казахстан! Он стал послом России». Форвард пользуется бешеной популярностью у местных болельщиков. Даже за право вывести его на поле устраиваются баталии: в матче против «Актобе» футболисту «выделили» сына капитана сборной Казахстана, а в другой встрече стюард поменял мальчика перед выходом на поле. Когда «Кайрат» устроил акцию по продаже фастфуда, к российскому форварду выстроилась очередь — большую звезду, чем Аршавин, Казахстан не видел никогда.

Аршавин в свои 36 переживает вторую футбольную молодость и делает казахский спорт ярче. В России подвиги форварда то ли не видят, то ли не хотят замечать — так или иначе на домашнем чемпионате мира места для нападающего не нашлось. И вряд ли найдется.