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Победа в Бильбао сняла вопросы по выживанию «Леванте»
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Победа в Бильбао сняла вопросы по выживанию «Леванте» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Атлетик» с «Леванте» играли в вынесенном на понедельник матче 34-го тура чемпионата Испании.
Баски после гола Рауля Гарсии повели уже на восьмой минуте, однако в концовке тайма Энис Барди забил два мяча со штрафных за две минуты, а Луис Моралес в компенсированное время матча установил окончательный счет — 3:1.
Отметим, что в Ла Лиге вот уже шесть лет никому не удавалось дважды за матч отправить мяч в сетку прямым ударом со штрафного.
Этот успех практически наверняка гарантирует «Леванте» сохранение прописки в элите. Команда на 9 очков опережает «Депортиво» из зоны вылета.
Протокол игры
Атлетик Б  Леванте
(1:0) Гарсия Рауль 8'
42' Барди Энис (1:1)
44' Барди Энис (1:2)
90' Моралес Луис (1:3)
Кепа Аррисабалага • Де Маркос Оскар • Нуньес Унай 88' • Иньиго Мартинес • Баленсиага Микель 83' (Рико Микель (83') • Сан-Хосе Микель • Итурраспе Андер 41' 63' (Муньяин Икер (63') • Сусаета Маркель 75' (Сабин Мерино (75') • Гарсия Рауль 53' • Кордоба Иньиго • Уильямс Иньяки
Запасные: Эррерин Яго • Беньят Эчебария • Лекуе Иньиго • Йерай Альварес
Ойер Оласабаль • Лопес Педро 79' (Джейсон (79' 89') • Постиго Серхио • Чема Родригес • Луна Антонио • Коке Хорхе II • Хефферсон Лерма 55' • Кампанья Хосе • Барди Энис 45' 71' (Лукич Саша (71') • Боатенг Эммануэль 84' (Рохер Марти (84') • Моралес Луис
Запасные: Садику Армандо • Aly Abeid • Робер Суарес • Jorge Resurreccion Merodio III  23 апреля. Стадион «Сан-Мамес» (Бильбао).
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