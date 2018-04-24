Очередные квоты в гранд-финал Кубка России разыграют в ближайший уик-энд

Очередные квоты в гранд-финал Кубка России по интерактивному футболу будут разыграны в ближайший уик-энд. В субботу, 28 апреля, на стадионе ФК «Краснодар» состоятся четвёртые LAN-отборочные (Гран-При). Участниками Гран-При станут обладатели первых 64 корректно заполненных заявок. В воскресенье, 29 апреля, в 11:00 начнутся пятые онлайн-отборочные, регистрация для участия в которых уже открыта. Сетка участников будет опубликована по её окончании. Трансляция отборочных — в группе ФКС и на сайте Кубка России.

Вся информация размещена на официальном сайте мероприятия.