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«Ливерпуль» разгромил «Рому» в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА
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«Ливерпуль» разгромил «Рому» в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА 

BFM.RU 56 минут назад
Фото: BFM.RU
Итальянская «Рома» потерпела крупное поражение от английского ФК «Ливерпуль» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА. Хозяева поля— англичане разгромили гостей со счетом 5:2.
Главным героем матча стал полузащитник Мохамед Салах, он провел два гола на 35-ой и 45-ой минутах и две голевые передачи. На 56-й минуте он ассистировал Садио Мане, на 61-й — Роберто Фирмино. Еще один гол — на 68-й минуте — Фирмино провел с передачи Джеймса Милнера, сообщает «Интерфакс».
Итальянцы отыгрались на 81-й (Эдин Джеко) и 85-ой минутах, когда Диего Перотти реализовал пенальти. Ответная игра в этой паре пройдет 2 мая в Риме.
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