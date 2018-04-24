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Уолкотт: счастлив, что забил победный мяч «Ньюкаслу»
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Уолкотт: счастлив, что забил победный мяч «Ньюкаслу» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Английский полузащитник «Эвертона» Тео Уолкотт после победы над «Ньюкаслом» в матче 35-го тура чемпионата Англии (1:0) отметил, что рад забитому голу. Уолкотт стал автором единственного мяча во встрече. «Отличный результат. Счастлив, что забил гол, и спасибо всем фанатам», — написал Уолкотт в своём «твиттере».
«Эвертон» прервал четырёхматчевую победную серию «Ньюкасла» и поднялся на восьмое место в турнирной таблице, сохранив теоретические шансы на попадание в Лигу Европы. «Ньюкасл» расположился на 10-й строчке.
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