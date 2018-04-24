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Мигрантов будут тестировать на знание российского законодательства
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Мигрантов будут тестировать на знание российского законодательства 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В палате регионов развернут дискуссию по теме законопроекта о социальной адаптации и интеграции трудящихся иностранцев.
24 апреля в Совете Федерации состоится семинар-совещание Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству, посвящённый актуальным вопросам и перспективам развития системы социальной адаптации и интеграции иностранных граждан в российское общество.
В ходе семинара-совещания будут подниматься вопросы, имеющие наибольшее значение в рассматриваемой сфере.
«Прежде всего, речь пойдёт об обязательном экзамене по русскому языку, истории России, основам российского законодательства, как основе получения в Российской Федерации разрешительных документов на проживание и осуществление трудовой деятельности», — рассказала «Парламентской газете» замглавы Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова.
По словам сенатора, участники совещания намерены проанализировать опыт, который удалось накопить на уровне субъектов федерации в деле социальной адаптации мигрантов. А кроме того — затронуть ряд проблемных вопросов, требующих внимания законодателей.
«Конечно, развернём дискуссию вокруг разработки соответствующего законопроекта, которую по поручению Президента ведёт Федеральное агентство по делам национальностей», — сообщила Бокова, добавив, что по итогам мероприятия будут выработаны практические рекомендации, нацеленные на решение проблем в ходе социальной адаптации и интеграции иностранных граждан в нашей стране.
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