Мигрантов будут тестировать на знание российского законодательства

В палате регионов развернут дискуссию по теме законопроекта о социальной адаптации и интеграции трудящихся иностранцев.

В ходе семинара-совещания будут подниматься вопросы, имеющие наибольшее значение в рассматриваемой сфере.

«Прежде всего, речь пойдёт об обязательном экзамене по русскому языку, истории России, основам российского законодательства, как основе получения в Российской Федерации разрешительных документов на проживание и осуществление трудовой деятельности», — рассказала « Парламентской газете » замглавы Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова

По словам сенатора, участники совещания намерены проанализировать опыт, который удалось накопить на уровне субъектов федерации в деле социальной адаптации мигрантов. А кроме того — затронуть ряд проблемных вопросов, требующих внимания законодателей.

«Конечно, развернём дискуссию вокруг разработки соответствующего законопроекта, которую по поручению Президента ведёт Федеральное агентство по делам национальностей», — сообщила Бокова, добавив, что по итогам мероприятия будут выработаны практические рекомендации, нацеленные на решение проблем в ходе социальной адаптации и интеграции иностранных граждан в нашей стране.