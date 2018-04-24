«Порту» разгромил «Виторию» и вернул лидерство в чемпионате Португалии

«Порту» победил «Виторию Сетубал» в матче 31-го тура португальской Примейры. Встреча прошла в Порту на стадионе «Драгау» и завершилась с разгромным счётом 5:1 в пользу хозяев.

Эта победа позволила «Порту», в активе которого 79 очков, вернуть лидерство в турнирной таблице чемпионата Португалии, сместив на вторую строчку «Бенфику» (77).

В следующем туре «Порту» в гостях сыграет с «Маритиму».