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«Порту» разгромил «Виторию» и вернул лидерство в чемпионате Португалии
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«Порту» разгромил «Виторию» и вернул лидерство в чемпионате Португалии 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
«Порту» победил «Виторию Сетубал» в матче 31-го тура португальской Примейры. Встреча прошла в Порту на стадионе «Драгау» и завершилась с разгромным счётом 5:1 в пользу хозяев.
Голами в составе победителей отметились Мусса Марега, Иван Маркано, Ясин Браими, Хесус Корона и Алекс Теллес. Единственный забитый мяч «Витории» на счету Жоау Амарала.
Эта победа позволила «Порту», в активе которого 79 очков, вернуть лидерство в турнирной таблице чемпионата Португалии, сместив на вторую строчку «Бенфику» (77).
В следующем туре «Порту» в гостях сыграет с «Маритиму».
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