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В КВЦ «Патриот» начались отборочные соревнования «WorldSkills Russia — 2018»
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В КВЦ «Патриот» начались отборочные соревнования «WorldSkills Russia — 2018» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Отборочные соревнования проводятся с целью профессиональной ориентации молодежи и выявление лучших представителей профессий.
23 апреля на территории Федерального Государственного Автономного Учреждения «Конгрессно-выставочный центр „Патриот“ начались отборочные соревнования для участия в Финале VI Национального чемпионата „Молодые профессионалы“ (WorldSkills Russia) — 2018.
В отборочных соревнованиях участвуют команды из 77 регионов Российской Федерации. Общее количество участников — более 600 человек.
Отборочные соревнования проводятся с целью профессиональной ориентации молодежи и выявление лучших представителей профессий (компетенций) в возрастных категориях: от 16 до 22 лет и 16 лет и моложе, а также формирования состава участников в Финале Национального чемпионата „Молодые профессионалы“ (WorldSkills Russia).
Победители соревнований поедут в Южно-Сахалинск, где с 8 по 12 августа состоится Финал VI Национального чемпионата „Молодые профессионалы“ (WorldSkills Russia) — 2018.
»Сегодня Конгрессно-выставочный центр «Патриот» радушно распахнул двери для масштабного соревнования «Молодые профессионалы России». Для нас большая честь и высокая ответственность принимать у себя молодых представителей рабочих профессий из 77 регионов Российской Федерации, которые борются за право выйти в финал VI Национального чемпионата «WorldSkills Russia — 2018. Я желаю всем упорной, честной борьбы и пусть победит сильнейший»! — сказал начальник ФГАУ «КВЦ „Патриот“ Александр Рвачев.
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