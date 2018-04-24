Биатлонистка Кузьмина с мужем и детьми снялась в рекламном ролике в Словакии 

Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анастасия Кузьмина приняла участие в съёмках рекламы ведущего мобильного оператора Словакии Orange. Фотографию со съёмок спортсменка опубликовала на своей странице в сети «Инстаграм». В рекламном ролике вместе с Анастасией снялись её муж и тренер Даниэль Кузьмин, а также их дети — 10-летний Елисей и двухлетняя Оливия. Действие видеоролика происходит на семейном торжестве на лужайке перед домом.
Фото доступно на странице Анастасии Кузьминой в «инстаграме».