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Александр Егоров: «Уходить нужно вовремя»
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Александр Егоров: «Уходить нужно вовремя» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Известный российский арбитр Александр Егоров, который был назначен исполняющим обязанности главы департамента судейства и инспектирования РФС, в интервью «СЭ» рассказал, как в прошлом году завершил карьеру судьи. Также он признался, что до сих пор смотрит футбол, как арбитр.
— В июле прошлого года приехал на сборы, сдал все нормативы, — отметил Егоров. — А затем состоялся разговор с Виталием Леонтьевичем (Мутко. — Прим. «СЭ»). Я посоветовался с семьей, взвесил все «за» и «против» и дал положительный ответ, завершив карьеру и придя в РФС. Сейчас очень приятно, когда игроки и тренеры подходят и говорят, сожалея, что рано закончил. Это же лучше, чем они задавались бы вопросом, когда же, наконец, уйду. Уходить нужно вовремя. Первое время было очень трудно. Подходил к полю — слезы накатывали. Постепенно привык. Но футбол по-прежнему смотрю, как арбитр. (Александр БОБРОВ)
Полная версия интервью будет опубликована в ближайшее время
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