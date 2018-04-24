Александр Егоров: «Видеоповторы — это неизбежность. С ней нужно смириться»

Известный российский арбитр Александр Егоров , который был назначен исполняющим обязанности главы департамента судейства и инспектирования РФС , в интервью «СЭ» признался, что сейчас у него много вопросов к системе видеоповторов (ВАР). Тем не менее, он понимает, что введение видеоповторов — это неизбежность.

— Немцы в перерыве одного из матчей бундеслиги ("Майнц" — «Фрайбург». — Прим. «СЭ») семь минут пробивали пенальти… Так что лучше позже, но правильно, — отметил Егоров.

— Кстати о немцах. Как вы относитесь к видеоарбитрам?

— Понимаю, что это неизбежность. С ней нужно смириться. Но у меня пока больше вопросов, чем ответов. Представляете, если вот такая же ситуация, как в Германии, возникнет на чемпионате мира?! Это же задержка трансляции, время, деньги… Хорошо, если справедливое решение принимается моментально. Но бывает иначе. Даже футболисты говорят: «Забиваем гол и не знаем, радоваться ли. Ждем пять минут, вдруг не засчитают». ( Александр БОБРОВ

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