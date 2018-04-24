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Чернышов: «Даже моя собака не может смотреть на игру „Спартака“
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Чернышов: «Даже моя собака не может смотреть на игру „Спартака“ 

SPORT24.ru 2 часа назад
Бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов прокомментировал поражение москвичей от «Ахмата» (1:3) в матче 27-го тура РФПЛ. Во время игры специалист на своей странице в «Фэйсбуке» опубликовал фото собаки, отметив, что даже она не может смотреть на игру «Спартака».
«Результат неожиданный! Все надеялись, что после того, как «Спартак» проиграл «Уралу» в чемпионате и «Тосно» в Кубке, сегодня спартаковцы себя реабилитируют. Но этого не произошло. «Спартак» в обороне на мой взгляд сыграл безобразно, а в атаке не смог преодолеть хорошо построенную оборону «Ахмата». Я думаю, что шансы на чемпионство уже потеряны.
Нужно ли уходить Каррере? Я, как тренер, считаю, что в сложившейся ситуации бороться нужно до конца! А какие меры предпримет руководство «Спартака» — это уже другое дело. Сложно сказать однозначно, с чем связан спад на финише сезона. Нужно знать, как тренировалась команда, как прошли сборы?! Возможно, присутствует психологический момент, и игроки «Спартака» просто потеряли уверенность в своих силах», — рассказал Чернышов в беседе с корреспондентом Sport24.ru Дмитрием Плэмэдялэ.
Также Андрей Чернышов объяснил реакцию собаки на игру красно-белых.
«Я смотрел футбол, счёт 0:2, моя собака лежала на диване и когда «Ахмат» забил очередной гол, собака неожиданно отвернулась от телевизора (улыбается), я просто сделал удачный кадр. Над комментарием долго размышлять не пришлось», — подытожил Чернышов.
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