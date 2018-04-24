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Экс-тренер баскетбольного ЦСКА скучает по России
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Экс-тренер баскетбольного ЦСКА скучает по России 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: Газета.Ru
Исполняющий обязанности главного тренера клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио Сперс» Этторе Мессина заявил, что скучает по России.
"Скучаю ли я по России? Да! Я завел массу друзей, с которыми до сих пор общаюсь. Мне невероятно повезло быть тренером армейцев в течение шести лет. У меня остались отличные воспоминания о клубе, о его фанатах, о самом городе. И я очень счастлив, что нам удалось победить и в Евролиге, и в чемпионате России", — цитирует Мессину газета «Известия».
С 2005 по 2009 год Мессина возглавлял московский ЦСКА. Под руководством итальянского специалиста армейцы дважды становились чемпионами Евролиги (2006, 2008).
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