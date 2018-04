Джеймс Милнер: «Готов к еще одной тихой еврокубковой ночи на „Энфилде“

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер готов к первому матчу 1/2 финала Лиги чемпионов против «Ромы».

"Это время опять. Готов к еще одной тихой еврокубковой ночи на «Энфилде», — написал Милнер в Твиттере.

Напомним, что матч «Ливерпуль» — «Рома» состоится во вторник, 24 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

It’s that time again. Ready for another quiet European night at Anfield 😜💪🏻#bringthenoise #CLsemis #allezallezallez pic.twitter.com/Xy9DgzCT9w

— James Milner (@JamesMilner) 23 апреля 2018 г.