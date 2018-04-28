Десять лучших ограниченных свободных агентов КХЛ

Индрашиса ждут в Москве, Ожиганов не хочет оставаться в ЦСКА, а Бывальцев тащит Ли в СКА.

Игорь Ожиганов

В этом сезоне у Игоря значительно сократилось игровое время в составе «армейской» команды, чем он, естественно, остался недоволен. Ходят слухи о его отъезде в Северную Америку, тем паче, что с защитником лично общался Майк Бэбкок , а мы знаем, как он любит работать с русскими игроками. Конечно, вряд ли поначалу Ожиганов будет получать много игрового времени в составе «Торонто», но попытаться всё-таки нужно.

В прошедшем сезоне «Лада» была одной из слабейших команд КХЛ, но было в ней одно светлое пятно. И имя ему — Денис Зернов. 22-летний нападающий с шестнадцатью голами и тринадцатью передачами стал лучшим бомбардиром тольяттинского коллектива, чем привлёк к себе внимания богатых клубов. Наиболее настойчиво разговоры ходят о СКА, который хочет заплатить за него 100 миллионов. Судя по слухам, сделка близка к завершению.

Как и Зернов, Индрашис в прошлом сезоне стал, образно говоря, первым парнем на деревне. Двадцать один гол и двадцать одна передача в рижском «Динамо» , которое в первой половине сезона пребывало в амёбном состоянии — это очень иочень серьёзный показатель. Отдельно упомянуть стоит то, что Микс не ушёл изклуба в середине сезона из уважения к болельщикам, хотя у него были предложения из клубов рангом выше. Это достойно, как минимум, уважения. Наиболее вероятно то, что в следующем сезоне мы увидим Индрашиса в составе московского «Динамо», где он заменит своего соотечественника Мартиньша Карсумса.

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Форвард вот уже несколько лет выступает за “Амур” , но только в этом сезоне он раскрылся как лидер команды. Его связка с Олегом Ли стала одной из наиболее обсуждаемых в КХЛ. Как итог — команда Мартемьянова впервые за шесть последних лет вышла в плей-офф, а сам Бывальцев стал её лучшим бомбардиром со своими 19-ю голами и 24-мя передачами.

Олег Ли В том же направлении может проследовать и партнёр Бывальцева по тройке. Как и Алексей, поначалу Ли был не очень заметной фигурой в составе хабаровской команды. Но прошедший сезон основательно изменил биографию Олега и наше представление о нём, как о хоккеисте. Следующий чемпионат Ли, вполне возможно, начнёт уже в свитере СКА.

Некогда Бурмистров считался одним из самых перспективных российских хоккеистов. Но выданных авансов он не оправдал, и в прошлом сезоне Александр вернулся в родную для себя Казань, откуда несколько лет назад уходил со скандалом. Естественно, по возвращению ему припомнили это и его слова «КХЛ — лига стариков». Но сейчас в его лице «Ак Барс» получил хорошего форварда оборонительного плана. Начал Александр ни шатко, ни валко, схватив в паре матчей “-4” по показателю полезности. Затем же его игра выровнялась. Думается, что руководство клуба обязательно попытается сохранить Александра.

После пары лет в СКА Войнов вновь захотел вернуться в НХЛ. Но это его желание сопряжено с рядом сложностей из-за известной истории двухлетней давности с избиением жены. Тем не менее, СМИ сообщают об интересе пяти заокеанских клубов к российскому защитнику. В их числе фигурируют «Флорида Пантерз», «Монреаль Канадиенс», «Нью-Йорк Айлендерс», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Виннипег Джетс». Всё, что нужно сейчас Войнову — это оформить визу и получить разрешение на работу. Видно, что в КХЛ Вячеславу бывает скучновато, он должен играть в лиге уровнем выше.

У Гарипова получился блестящий плей-офф. Многие называют именно его одним из главных творцов победы «Ак Барса» в Кубке Гагарина. И логично, что такая его игра привлекла внимание руководителей клубов НХЛ, о чём рассказал сам Эмиль. Впрочем, боссы казанского клуба сами не против того, чтобы отпустить вратаря. Вероятность того, что в следующем году мы увидим Гарипова в «Ак Барсе», не слишком высока.

Ещё один голкипер, который по ходу сезона изъявил желание уехать в Северную Америку. Весь чемпионат чех делил место основного вратаря с Василием Демченко , а в ноябре он даже захотел уйти из клуба из-за того, что у него было слишком мало практики. Припомнил он и то, что отец Василия работает в клубе. К счастью, тот скандал удалось уладить, и в дальнейшем никаких трений между Францоузом и «Трактором» не возникало. Тем не менее, в следующем сезоне Павла в Челябинске точно не будет, он твёрдо намерен уехать в НХЛ. Но ясности с клубом пока нет.

Этот год получился неудачным для Сергея в плане выступлений за сборную. На Олимпиаду он не попал из-за отголосков допингового скандала, а сыграть на чемпионате мира ему помешает травма. Тем не менее, в составе клуба он проявил себя хорошо, и видимых причин для расставания с Плотниковым у руководства СКА нет. Скорее всего, нападающий останется в Санкт-Петербурге.