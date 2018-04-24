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Ловчев: «Обратил внимание на лицо Карреры. Оно было больным»
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Ловчев: «Обратил внимание на лицо Карреры. Оно было больным» 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: SPORT24.ru
Бывший футболист ”Спартака” Евгений Ловчев поделился мнением о поражении красно-белых от «Ахмата» со счетом 1:3 в домашнем матче 27-го тура чемпионата России.
”Команда в безобразном психологическом состоянии. Именно психологическом, про физическое не говорю. Те игроки, что сейчас в команде, умеют играть. И они это доказывали. А тут — ничего не могут. Значит, после игры с «Тосно» Каррера должен был всех собрать и отвезти куда-нибудь в лес на пикник. Пусть там все бы пообщались в неформальной обстановке, водки напились, в конце концов, наорались. А потом вышли бы на игру по-другому. В итоге на игру вышли убитые люди.
Обратил внимание на лицо Карреры во время этого матча. Оно было больным. Массимо сам как будто находился в прострации. В прошлом чемпионском сезоне тоже были поражения — и ощутимые. Но после них команда выходила из штопора. Теперь — не получается. Возможно, в таком виде команда себя изжила.
Понятно, что упущен шанс на борьбу за чемпионство. Но остается хороший шанс на второе место и Лигу чемпионов. К ней, понятно, надо будет укрепляться. Да в любом случае покупать нормальных игроков. Но выход в этот турнир — это и хорошие деньги. Календарь «Спартаку» позволяет рассчитывать на серебро. Правда, и перед «Ахматом» так говорили. В общем, все дело в психологии.
Поэтому если удастся не сорваться, команда сможет выполнить задачу-миниуму. Нет — скатится вообще на пятое место”, — написал Ловчев в «Телеграме».
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