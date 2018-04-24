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Милнер: готов к ещё одной тихой еврокубковой ночи на «Энфилде»
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Милнер: готов к ещё одной тихой еврокубковой ночи на «Энфилде» 

Чемпионат.com 1 час назад
Английский полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер готов к первому матчу полуфинала Лиги чемпионов с итальянской «Ромой». «Это время снова наступило. Готов к ещё одной тихой еврокубковой ночи на „Энфилде“, — написал Милнер в своём „твиттере“.
Напомним, „Ливерпуль“ в четвертьфинале Лиги чемпионов победил „Манчестер Сити“ Хосепа Гвардиолы (5:1 по сумме двух матчей), а „Рома“ выбила из турнира „Барселону“, отыгравшись после поражения 1:4 в первом матче и пройдя дальше благодаря правилу выездного гола.
»Ливерпуль» и «Рома» сыграют 24 апреля на «Энфилд Роуд».
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