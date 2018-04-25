Милнер стал рекордсменом по количеству ассистов в сезоне Лиги чемпионов 

Полузащитник английского «Ливерпуля» Джеймс Милнер отметился результативной передачей в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с итальянской «Ромой», сообщает "Советский спорт".
Этот голевой пас стал для Милнера десятым в текущем розыгрыше турнира. Таким образом, он стал рекордсменом по количеству результативных передач в одном розыгрыше Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» разгромил «Рому» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов со счетом 5:2. В составе «мерсисайдцев» дубль оформили Мохамед Салах и Роберто Фирмино, еще один мяч забил сенегалец Садио Мане. У римской команды отличился Эдин Джеко и Диего Перотти, реализовавший пенальти.
Один из мячей Фирмино забил с передачи Милнера.