Милнер стал рекордсменом по количеству ассистов в сезоне Лиги чемпионов

Этот голевой пас стал для Милнера десятым в текущем розыгрыше турнира. Таким образом, он стал рекордсменом по количеству результативных передач в одном розыгрыше Лиги чемпионов.

Один из мячей Фирмино забил с передачи Милнера.