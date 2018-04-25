Форвард «Баварии» Левандовски назвал «Реал» фаворитом противостояния

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски назвал мадридский "Реал" фаворитом предстоящего полуфинала Лиги чемпионов, отметив, что «сливочных» можно обыграть, не допуская ошибок. Об этом сообщает «Советский спорт».

"Реал" фаворит, но это не значит, что он нас обыграет. Когда ты два года подряд выигрываешь Лигу чемпионов, автоматически становишься фаворитом.

Но мы об этом не думаем. У нас хорошая форма, последние результаты очень хороши. Нужна полная концентрация. Ошибки нельзя допускать, при этом нужно максимально использовать ошибки соперника", — цитирует Marca Левандовски.

Первый полуфинальный матч между «Баварией» и «Реалом» пройдет 25 апреля в Мюнхене. Начало в 21:45 мск.

В другой паре «Ливерпуль» разгромил «Рому» со счетом 5:2.