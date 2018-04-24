Хабаровские гимнастки устроили репетицию перед Кисловодском

В Хабаровске в спортивном клубе «Олимпия» впервые проходил Кубок Федерации художественной гимнастики Хабаровского края. Помимо хозяек ковра, в соревнованиях выступили спортсменки из Комсомольска-на-Амуре и Николаевска-на-Амуре. Для гимнасток этот турнир стал этапом подготовки и отбора к Всероссийским соревнованиям в Звенигороде и в Кисловодске, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В турнире выступили гимнастки первого разряда, кандидаты и мастера спорта. Спортсменки разыгрывали медали в личном зачете и в групповых упражнениях.

В многоборье по программам мастеров и кандидатов в мастера весь пьедестал заняли воспитанницы хабаровского ДЮСШ «Олимпия».

Обладательницей Кубка Федерации стала Диана Крет, «серебро» у Марии Широкшиной, «бронза» — у Дианы Чеплинской.

Среди кандидатов в мастера спорта победу праздновала Ева Бовсуновская, второй стала Ирина Ли, третьей — Виктория Денисенко.

Среди перворазрядниц первое и третье места заняли хабаровчанки — Вероника Забродина и София Степура, а серебряную медаль завоевала гимнастки из Комсомольска-на-Амуре — Виктория Амелькова.

В групповых упражнениях победы праздновали хабаровские команды — «Надежды Олимпии» и «Отрада».