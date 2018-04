Тео Уолкотт: «Отличный результат. Счастлив, что забил победный гол»

Нападающий «Эвертона» Тео Уолкотт после победы над «Ньюкаслом» в матче 35-го тура чемпионата Англии (1:0) отметил, что рад забитому голу. Англичанин стал автором единственного мяча во встрече.

"Отличный результат. Счастлив, что забил гол, и спасибо всем фантам", — написал Уолкотт в Твиттере.

Great result tonight — happy to have got the goal & thanks to all the fans 🙌🏻 pic.twitter.com/5wTowclYid

— Theo Walcott (@theowalcott) 23 апреля 2018 г.