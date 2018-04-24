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Хабаровчанка Ксения Засорина — чемпионка мира по киокусинкай
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Хабаровчанка Ксения Засорина — чемпионка мира по киокусинкай 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
В Токио на чемпионате мира по киокусинкай в очередной раз успешно выступили хабаровские бойцы. Лучший результат среди взрослых спортсменов показала Ксения Засорина, завоевавшая золотую медаль, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В финальном поединке в весовой категории до 65 килограммов хабарочанка одолела свою соотечественницу Ирину Кряжеву.
Ещё один хабаровчанин — Александр Аристов остановился в шаге от медалей среди мужчин, заняв четвертое место в весовой категории до 70 кг.
Как обычно, порадовали юные каратисты. Всеволод Пичугин стал победителем соревнований, Богдан Сударушкин и Дмитрий Степин — серебряными призерами, а Никита Кочергин, Давид Чиковани, Виктория Ким и Мария Казенашвили завоевали бронзовые медали.
Напомним, что Богдан Сударушкин в прошлом году оказался первым российским бойцом, ставшим победителем первенства мира в компании ребят до 12 лет.
Отличились в Токио и наши ветераны. В возрастной категории 35-39 лет первое место занял Сергей Семёнов из Амурска, который в далёком 2002 году стал победителем международного турнира на Кубка Оямы. Его землячка Ольга Семёнова завоевала «бронзу» по ката.
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