Хабаровчанка Ксения Засорина — чемпионка мира по киокусинкай

В Токио на чемпионате мира по киокусинкай в очередной раз успешно выступили хабаровские бойцы. Лучший результат среди взрослых спортсменов показала Ксения Засорина, завоевавшая золотую медаль, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В финальном поединке в весовой категории до 65 килограммов хабарочанка одолела свою соотечественницу Ирину Кряжеву.

Ещё один хабаровчанин — Александр Аристов остановился в шаге от медалей среди мужчин, заняв четвертое место в весовой категории до 70 кг.

Как обычно, порадовали юные каратисты. Всеволод Пичугин стал победителем соревнований, Богдан Сударушкин и Дмитрий Степин — серебряными призерами, а Никита Кочергин, Давид Чиковани, Виктория Ким и Мария Казенашвили завоевали бронзовые медали.

Напомним, что Богдан Сударушкин в прошлом году оказался первым российским бойцом, ставшим победителем первенства мира в компании ребят до 12 лет.