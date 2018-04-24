Коларов: «Ливерпуль» — это не только Салах"

Защитник римской «Ромы» Александар Коларов поделился ожиданиями от гостевого поединка против «Ливерпуля» в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов.

"Я знаком со стадионом по тем временам, когда выступал за «Манчестер Сити». «Энфилд» — удивительная арена с невероятной атмосферой.

Не ожидал, что «Рома» пройдет так далеко. Мы просто играли матч за матчем. Но дошли до полуфинала не по случайности. Хотим провести еще одну отличную игру. Лучше две.

Нельзя фокусироваться на одном Салахе. Невозможно выиграть этот матч, остановив одного футболиста. «Ливерпуль» — это не только Салах. У «Ливерпуля» несколько классных игроков, которые действуют на высокой скорости. Нам нужно показать свой лучший футбол", — сказал Коларов.

Матч «Ливерпуль» — «Рома» состоится сегодня, 24 апреля, начало — 21:45 мск.