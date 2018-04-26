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Зидан: победить «Баварию» в Мюнхене было очень непросто, «Реал» должен быть доволен
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Зидан: победить «Баварию» в Мюнхене было очень непросто, «Реал» должен быть доволен 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 26 апреля. "Реал" может быть доволен результатом первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Баварией», победа в Мюнхене — тяжелая задача для любого клуба. Такое мнение после победной игры высказал главный тренер «Реала» Зинедин Зидан, слова которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
В среду «Реал» одержал волевую победу над «Баварией» (2:1) в первой игре полуфинала. За «Баварию» гол забил Йосуа Киммих на 28-й минуте. В составе «Реала» отличились Марсело (44-я минута) и Марко Асенсио (57). Клуб из Мюнхена в шестой раз подряд уступил «Реалу» в матчах Лиги чемпионов, последнюю победу «Бавария» одержала более шести лет назад, когда 17 апреля 2012 года победила на своем поле со счетом 2:1 в первой полуфинальной встрече.
"Мы можем быть довольны результатом матча в Мюнхене, без мяча мы немного испытывали проблемы, но довольны тем, как все закончилось, победить здесь всегда очень непросто. В ответной игре в Мадриде нам придется снова сражаться, еще ничего не решено", — сказал Зидан.
Ответная игра состоится в Мадриде 1 мая. В другой полуфинальной паре во вторник английский «Ливерпуль» на домашнем стадионе выиграл первую встречу у итальянской «Ромы» со счетом 5:2.
Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве.
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