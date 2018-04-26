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Зинедин Зидан: довольны результатом, но ничего еще не решено
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Зинедин Зидан: довольны результатом, но ничего еще не решено 

Вести.Ru 26 минут назад
Фото: Вести.Ru
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился своими впечатлениями от полуфинального матча Лиги чемпионов между «сливочными» и мюнхенской «Баварией». По его мнению, в этом противостоянии еще ничего не решено. Также французский специалист похвалил в составе соперника Рибери.
"Очень довольны результатом. Хотя у нас возникли большие трудности в первые несколько минут, когда мы пытались взять игру под контроль. Ничего не решено. Победа «Баварии» на «Бернабеу» более чем вероятна", — цитирует Зидана Чемпионат.com.
Кроме того, он прокомментировал гол мюнхенцев в ворота его команды. «Гол „Баварии“ стал следствием ошибок нескольких игроков, не только Наваса. Во втором тайме он был великолепен. Нам тяжело давалась игра без мяча. Рибери провел отличный матч», — заявил наставник «Королевского клуба».
Напомним, что первая полуфинальная встреча Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварией» завершилась со счетом 2:1 в пользу «сливочных».
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