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Коты‐футболисты появятся в Петербурге к ЧМ‐2018
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Коты‐футболисты появятся в Петербурге к ЧМ‐2018 

360tv.ru 39 минут назад
Фото: 360tv.ru
Гостей чемпионата мира по футболу, который состоится в России летом 2018 года, в Санкт‐Петербурге встретят необычные уличные арт‐объекты. На улицах Северной столицы в рамках марафона «Моя любовь — футбол и кот!» появятся фигуры котов‐футболистов, сообщил сайт 78.ru со ссылкой на городской комитет по развитию туризма.
Гостей чемпионата мира по футболу, который состоится в России летом 2018 года, в  Санкт-Петербурге
встретят необычные уличные
арт-объекты. На улицах Северной столицы в рамках марафона «Моя любовь — футбол и кот!» появятся фигуры
котов-футболистов, сообщил сайт 78.ru со ссылкой на городской комитет по развитию туризма.
Роспись одной из фигур решено доверить художнику Дмитрию Шагину — основателю и идейному вдохновителю движения «Митьки». Остальные раскрасят учащиеся художественных школ и училищ, пишет издание.
Футбольных котов расставят в различных районах
Санкт-Петербурга. Любители футбола, которым удастся собрать полную коллекцию селфи с необычными символами чемпионата, получат призы. Всего таких фигур будет 33.
Авторы акции полагают, что она поспособствует популяризации среди футбольных болельщиков, горожан и гостей
Санкт-Петербурга
теплых чувств к нашим братьям меньшим. Проект «Моя любовь — футбол и кот!», как ожидается, станет всероссийским.
Сборная Ирана по футболу станет первой командой, которая приедет в Россию на чемпионат мира 2018 года. Планируется, что иранцы, которые во время проведения турнира будут базироваться в Баковке, прибудут на территорию нашей страны за девять дней до старта мирового первенства — 5 июня.
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