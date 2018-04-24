Коты‐футболисты появятся в Петербурге к ЧМ‐2018

Гостей чемпионата мира по футболу, который состоится в России летом 2018 года, в Санкт‐Петербурге встретят необычные уличные арт‐объекты. На улицах Северной столицы в рамках марафона «Моя любовь — футбол и кот!» появятся фигуры котов‐футболистов, сообщил сайт 78.ru со ссылкой на городской комитет по развитию туризма.

Гостей чемпионата мира по футболу, который состоится в России летом 2018 года, в Санкт-Петербурге

встретят необычные уличные

арт-объекты. На улицах Северной столицы в рамках марафона «Моя любовь — футбол и кот!» появятся фигуры

котов-футболистов, сообщил сайт 78.ru со ссылкой на городской комитет по развитию туризма.

Роспись одной из фигур решено доверить художнику Дмитрию Шагину — основателю и идейному вдохновителю движения «Митьки». Остальные раскрасят учащиеся художественных школ и училищ, пишет издание.

Футбольных котов расставят в различных районах

Санкт-Петербурга. Любители футбола, которым удастся собрать полную коллекцию селфи с необычными символами чемпионата, получат призы. Всего таких фигур будет 33.

Авторы акции полагают, что она поспособствует популяризации среди футбольных болельщиков, горожан и гостей

Санкт-Петербурга

теплых чувств к нашим братьям меньшим. Проект «Моя любовь — футбол и кот!», как ожидается, станет всероссийским.

Сборная Ирана по футболу станет первой командой, которая приедет в Россию на чемпионат мира 2018 года. Планируется, что иранцы, которые во время проведения турнира будут базироваться в Баковке, прибудут на территорию нашей страны за девять дней до старта мирового первенства — 5 июня.