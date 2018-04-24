Александр Мостовой: Видно, что игроки «Спартака» убитые, поникшие

«Результат неожиданный. Хотя до игры я думал, что »Спартак» может и не выиграть. Были предпосылки, поскольку сильнейшим ударом по команде стало поражение от «Тосно». Не знаю, как ребята могли отойти от такого. Но не думал, что с таким счетом «Спартак» мог проиграть.

По игре «Спартак» захватил преимущество. Потом «Ахмат» раз забил, потом два, и все, тяжело возвращаться, тем более, что они оборонялись всей командой. По психологическому состоянию было видно, что игроки были убитые, поникшие.