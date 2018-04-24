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Александр Мостовой: Видно, что игроки «Спартака» убитые, поникшие
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Александр Мостовой: Видно, что игроки «Спартака» убитые, поникшие 

Советский спорт 37 минут назад
«Результат неожиданный. Хотя до игры я думал, что »Спартак» может и не выиграть. Были предпосылки, поскольку сильнейшим ударом по команде стало поражение от «Тосно». Не знаю, как ребята могли отойти от такого. Но не думал, что с таким счетом «Спартак» мог проиграть.
По игре «Спартак» захватил преимущество. Потом «Ахмат» раз забил, потом два, и все, тяжело возвращаться, тем более, что они оборонялись всей командой. По психологическому состоянию было видно, что игроки были убитые, поникшие.
Каррера все? Мне все равно. «Спартак» выбыл из чемпионской гонки? Посмотрим. «Локомотив» с «Краснодаром» играет, ЦСКА с «Зенитом». Как бы второе место не потерять. Там вся борьба впереди. Непредсказуемо все», — заявил Мостовой в интервью Sport24.ru.
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