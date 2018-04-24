Капитан УГМК Артешина подвела итоги чемпионского сезона в Евролиге

"Мы ставили перед собой цель выиграть Евролигу перед началом сезона и достигли ее. Поэтому клуб с чувством выполненного долга покидает Венгрию. Не могу сказать, что полуфинал с «Динамо» стал для нас решающим в этом «Финале четырех». Несмотря на итоговую разницу, «Шопрон» тоже дал нам настоящий бой.

В ходе сезона они обыграли всех лидеров европейского баскетбола, кроме нас, поэтому настрой на них был самый боевой. Мы немного расслабились, лишь когда наше преимущество выросло до 16 очков в заключительной четверти.

Кого бы я выделила? В первую очередь скажу, что такие титулы выигрывает только сплоченный коллектив, и он у нас был. Майя Мур ? Она молодец. В ее поведении я не заметила никакой звездности, она работала наравне со всеми и не перетягивала одеяло на себя", — цитирует Артешину газета «Известия»

Встреча между УГМК и «Шопроном» завершилась со счетом 72:53 в пользу российской команды.

Екатеринбургский клуб в четвертый раз в своей истории выиграли Евролигу.