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Капитан УГМК Артешина подвела итоги чемпионского сезона в Евролиге
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Капитан УГМК Артешина подвела итоги чемпионского сезона в Евролиге 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Капитан екатеринбургского баскетбольного клуба УГМК Ольга Артешина подвела итоги Евролиги.
"Мы ставили перед собой цель выиграть Евролигу перед началом сезона и достигли ее. Поэтому клуб с чувством выполненного долга покидает Венгрию. Не могу сказать, что полуфинал с «Динамо» стал для нас решающим в этом «Финале четырех». Несмотря на итоговую разницу, «Шопрон» тоже дал нам настоящий бой.
В ходе сезона они обыграли всех лидеров европейского баскетбола, кроме нас, поэтому настрой на них был самый боевой. Мы немного расслабились, лишь когда наше преимущество выросло до 16 очков в заключительной четверти.
Кого бы я выделила? В первую очередь скажу, что такие титулы выигрывает только сплоченный коллектив, и он у нас был. Майя Мур? Она молодец. В ее поведении я не заметила никакой звездности, она работала наравне со всеми и не перетягивала одеяло на себя", — цитирует Артешину газета «Известия».
Встреча между УГМК и «Шопроном» завершилась со счетом 72:53 в пользу российской команды.
Екатеринбургский клуб в четвертый раз в своей истории выиграли Евролигу.
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