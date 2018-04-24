Фестиваль «Готов к труду и обороне» пройдёт в Челябинске в начале мая

II Георгиевский спортивно-патриотический фестиваль состоится в столице Южного Урала 5 мая, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе городской администрации.

Площадкой для проведения фестиваля ГТО («Готов к труду и обороне») станет Легкоатлетический манеж УралГУФКа по ул. Энгельса, 22. В программе запланированы соревнования по кроссфиту, гиревому спорту, воркауту, народному жиму, армрестлингу и многоборью. Кроме того, для всех желающих будут представлены многочисленные интерактивные площадки, спортивные аттракционы и мастер-классы.

«Мероприятие проводится по благословению Митрополита Челябинского и Миасского Никодима в целях развития детско-юношеского спорта, патриотизма и духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи», — отмечают в мэрии.

Старт фестивалю ГТО будет дан в полдень, но регистрация для участников начнётся с 11.00.

Напомним, уже известна афиша празднования Дня Победы в Челябинске.