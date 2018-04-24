Юноши «СКА-Хабаровск» сыграют в «утешительном» турнире

В Москве продолжается финал первенства России по футболу среди юношей 2001 года рождения. Команда «СКА-Хабаровск» не сумела пробиться в четвертьфинал и теперь сыграет в «утешительном» турнире за 9-16 места, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». После победы в первом матче группового этапа над академией футбола из Краснодара — 3:1 юные армейцы, к сожалению, не смогли закрепить этот успех и потерпели поражения от сверстников казанского «Рубина» — 1:2 и питерского «Зенита» — 2:4.

— Обидно проигрывать. Но радует, что с ведущими академиями страны мы сыграли на равных, — считает наставник нашей команды Георгий Бычков. — Всем соперникам в группе мы забивали голы. По содержанию игрой с «Зенитом» я доволен больше всего. Хорошо выходили из обороны в атаку, создавали моменты, показывали индивидуальное мастерство. Благодарен ребятам: доказали, что ничем не хуже тех, кого вызывают в сборную страны по этому году рождения.

Первый матч «утешительного» турнира хабаровчане проведут 25 апреля против волгоградского «Ротора».