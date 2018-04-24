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Виргил ван Дейк: «Джеко? Я никого не боюсь»
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Виргил ван Дейк: «Джеко? Я никого не боюсь» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк перед матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против «Ромы» заявил, что никого не боится.
— Мне не доводилось играть против Джеко, — цитирует пресс-служба УЕФА ван Дейка. — Но результат матча с «Берселоной» все знают. «Рома» — хорошая команда, мы должны быть к этому готовы. Я никого не боюсь. Наш стиль отличается от стиля «Ромы».
Напомним, что матч «Ливерпуль» — «Рома» состоится во вторник, 24 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
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